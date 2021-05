Certo, per sconfiggere il Virus serviranno ancora prudenza e responsabilità nei comportamenti. Non possiamo vanificare i sacrifici compiuti, anche per il rispetto che dobbiamo ai tanti morti, alle tante sofferenze patite. Accanto alla responsabilità, però, servirà anche determinazione e iniziativa. Perché dalle gravi crisi, come quella che stiamo attraversando, si esce soltanto con la solidarietà, con la visione e con il senso di appartenenza a una storia comune.