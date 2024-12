Crisi auto, Salvini: Elkann? Porti assegno in Parlamento

Avrebbe già dovuto venire in Parlamento ma con un assegno. Non a parole, con un assegno, che ricordi quanti miliardi di euro negli anni, questa Azienda, di denaro pubblico, ha incassato. Ci sono ancora prestiti garantiti dallo Stato per miliardi di euro, a fronte di quali risultati economici? Di quali chiusure? Di quali licenziamenti? Di quali cassa integrazione? Questa è un'Azienda che quando c'è qualcosa da guadagnare incassa e scappa, e quando c'è qualcosa da chiedere lo chieda i suoi operai, ai suoi dipendenti e ai suoi tecnici e ai suoi ingegneri.