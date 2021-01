Crisi di governo, la posizione del centrodestra

"Questa aula non è e non può essere indifferente a quanto sta succedendo". Lo dice il Presidente della Camera Fico sospendendo i lavori dell'aula, alle prese con il decreto Natale in mattinata. A fermarli la richiesta, a Conte di maggioranza prima e poi anche dell'opposizione di riferire al Parlamento. Da parte dei leader di partito poi, Salvini, Meloni e Tajani, la convocazione di un vertice di centrodestra, al quale partecipano anche l'Udc di Cesa, Cambiamo di Toti e Noi con l'Italia di Lupi. Da parte di tutti l'appello è fare in fretta. Ho appena parlato col presidente Mattarella. Gli ho chiesto noto solo a nome del centrodestra unico, ma di 60 milioni di Italiani che non stanno capendo che cosa succede di fare in fretta. Il presidente del Consiglio venga quanto prima in parlamento, così come hanno chiesto i nostri capigruppo alla Camera e al Senato per dare delle risposte ai cittadini. Chiediamo quello che abbiamo chiesto ieri: di sapere se la Repubblica italiana ha un governo, se questo governo ha ancora una maggioranza, se c'è l'ha vado ovviamente in parlamento a dimostrarlo. Sul vertice del centrodestra piomba poi la notizia del ricovero di Berlusconi al centro cardiotoracico del Principato, vicino alla residenza francese di famiglia. L'entourage rassicura, parla di routine e di un vicino rientro a casa dell'ex premier. "Mi preoccupo per il rischio che la crisi politica che si è aperta gravi la paralisi decisionale del Paese in un momento così difficile" fa sapere lui stesso attraverso una nota, "qualunque sia la soluzione è necessario attuarla al più presto".