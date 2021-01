Crisi di Governo, Salvini: la via maestra è il voto

Centrodestra è maggioranza nel Paese, maggioranza nei comuni, maggioranza nella regione e quindi in attesa che gli italiani possano tornare a parlare, a scegliere, a votare per un Parlamento più degno rispetto a questo, noi stiamo lavorando sui temi concreti e se Conte non avrà i numeri, come non avrà, siamo disponibili, ripeto, a discutere su temi reali il futuro del Paese. La via maestra in qualunque democrazia se non c'è un Governo e non c'è un Parlamento all'altezza è sempre quella delle elezioni.