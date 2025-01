Mattarella: solo con Ue unita futuro di pace

Un richiamo all'unità, una maggiore integrazione a una migliore cooperazione, è quella che arriva dal Presidente della Repubblica. L'Unione Europea deve avere maggiore coscienza politica di se stessa, le sfide globali, economiche e commerciali, ambientali, sociali, i conflitti lo impongono, spiega Sergio Mattarella. Temi che il Capo dello Stato affronta nella sua Lectio doctoralis in occasione dell'inaugurazione dell'Anno Accademico dell'università di Messina, che gli conferisce il Dottorato honoris causa in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni. Una riflessione, la sua, sul futuro dell'Europa e sull'importanza della piena collaborazione nel rafforzare la coesione comunitaria. Visita quella del Presidente che arriva nel cuore delle celebrazioni legate al settantesimo anniversario della conferenza di Messina, tappa significativa nel percorso di costruzione europea voluta dall'allora ministro degli Esteri Gaetano Martino. "Il presente assetto nell'amministrazione europea, sconta tuttavia l'assenza di uno spazio politico europeo effettivamente integrato. Nei singoli contesti nazionali si continua troppo spesso a considerare l'Unione Europea con un soggetto estraneo agli Stati membri". I singoli paesi si confrontino con la realtà dei fatti, con gli eventi e il contesto geopolitico quindi ma anche la stessa Unione, avverte Mattarella, abbia maggiore consapevolezza politica di se. "Il tornante della storia, che stiamo attraversando, richiede trarre le dovute conseguenze dalla consapevolezza che gli Stati Europei singolarmente non sono in grado di fornire risposte adeguate alle grandi sfide del presente". Insomma le sfide attuali impongono un forte coordinamento dei sistemi pubblici dell'Unione per un futuro di pace. L'economia era lo strumento ma il fine del trattato dell' allora originaria Comunità Europea del carbone e dell'acciaio, era la pace, ricorda Mattarella, una pace solida e duratura dopo la tragedia delle due guerre mondiali. Economia e pace dunque, due rette parallele al centro del disegno europeo.