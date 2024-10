Non c'è alcuna visione. È la terza legge di bilancio del governo Meloni, ce ne saranno altre due al massimo, di cui l'ultima pre-elettorale, non si capisce dove vogliono andare. Sembra un governicchio balneare che cerca le toppe per i buchi che si manifestano. Non c'è nessuna visione né sui conti pubblici, se non il day-by-day, né sulla crescita, le riforme, che non ci sono.