Di Maio: fino a quando M5s al governo Mes non utilizzato

Di che cosa stiamo parlando? Una riforma a mio parere peggiorativa. Noi non lo useremo il mes, non lo useremo e non lo useremo perché, anche perché, c'è il Movimento 5 Stelle al governo. E finché ci sarà il Movimento 5 Stelle al governo il mes non si utilizzerà. Anche perché i numeri in parlamento non ci sono, non ci sono i numeri per riuscire a sbloccarne l'utilizzo. Tutto questo ve lo dico perché abbiamo di fronte un dibattito che secondo me non ha neanche ragione di esistere. Il Mes non si usa. Prendiamo i soldi sul mercato, prendiamo i soldi dal recovery fund.