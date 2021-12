Non è mai capitato che si eleggesse un Presidente della Repubblica alla vigilia della fine della legislatura con il taglio di un terzo dei parlamentari. Quindi noi ci prepariamo ad un'altra era politica nel 2023 ed è molto sano affrontare l'elezione del Presidente della Repubblica, prima di tutto per un Presidente da eleggere per 7 anni, io non credo nei contratti a tempo determinato per il Presidente della Repubblica, e allo stesso tempo un Presidente che sia garanzia dell'Unità nazionale.