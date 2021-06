Draghi: "Uscire da crisi per costruire mondo nuovo". VIDEO

L'uscita dalla crisi non è solo il momento per ripartire ma l'opportunità per costruire un mondo nuovo lontano dalle cose che non funzionavano prima del Covid. Ottimismo e realismo accompagnano il Premier Draghi nella sua prima uscita italiana, tra imprese e lavoratori del distretto ceramico dell'Emilia Romagna. Un'eccellenza mondiale, una colonna dell'economia nazionale con cui Draghi si trova subito a proprio agio. Lavoro, visione, voglia di fare sono i tratti di questo pezzo d'Italia il cui slancio deve diventare quello di tutto il Paese, in un momento in cui si può e si deve tornare a guardare alla ripresa. "Quello che si percepisce è un sollievo, un entusiasmo, una voglia di, non solo ricominciare, ma sprigionare le proprie energie produttive e imprenditoriali". Prima Bologna nel più grande centro di elaborazione dati del paese poi nei reparti di una fabbrica 4.0. Draghi tocca con mano l'impegno per recuperare da una crisi che ha tirato il freno per tutti. I mesi della pandemia, ricorda il Premier, sono stati un disastro sanitario, economico, sociale ma anche culturale ed educativo. Le diseguaglianze sono aumentate. Grazie a sacrifici e vaccini ora si apre una fase nuova. A imprese e lavoratori promette che il Governo sarà al loro fianco per costruire un ambiente e infrastrutture migliori. Vede nel Recovery e nel Decreto Semplificazioni la via non solo per sostenere e snellire il sistema ma quella per non tornare indietro. "Il grande timore che abbiamo tutti, che avevamo tutti allora e abbiamo tutti oggi è che finita la prendemia è avviatasi una forte ripresa questa non sia duratura e poi torniamo di nuovo su quel sentiero di crescita molto modesto degli ultimi anni". Un Paese più giusto e moderno. L'Italia che ha in mente Draghi si muove su questo binario ma affinché questo avvenga bisogna lavorare uniti senza divisioni di sorta.