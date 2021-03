Epifani (Leu): governo Draghi è stata scelta inevitabile

Il Governo Draghi, in qualche misura è stato un Governo inevitabile, perché dopo che era caduta la maggioranza che sorreggeva il Governo Conte, i casi erano due: o si trovava una soluzione per combattere la pandemia senza interrompere la legislatura, per fare recovery plan, cioè l'operazione di risorse per investimenti più grande che il Paese abbia mai affrontato, oppure si precipitava al voto. Io penso che il capo dello Stato abbia fatto bene a trovare una soluzione per far continuare la legislatura, soprattutto perché ha di fronte a sé un grande, straordinario dramma sociale epidemico ed economico e c'è questa scommessa con l'Unione Europea che non possiamo perdere.