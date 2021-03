Epifani (LeU): Letta punti a ricostruire Pd

Ho esortato il Pd e Letta a partire da domani o dopodomani e tutte le altre forze politiche di ripensare fino in fondo, di rigenerare, di riorganizzarsi, perché vedo un rischio molto forte che non è quello di perdere le elezioni. In democrazia ci sta. Il centrosinistra non so per quanti anni ha governato negli ultimi anni e quindi ci sta che dopo una fase vada l'opposizione. Ma quello che mi preoccupa quando vedo le altre formazioni politiche di centrodestra e segnatamente la Lega da una parte e Fratelli d'Italia dall'altra, provare ad occupare spazi, territori, condizioni sociali che tradizionalmente appartengono al campo del progressismo del centrosinista e della sinistra.