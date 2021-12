Fdi, sciopero sbagliato per Paese ma manovra scontenta

Noi di Fratelli d'Italia consideriamo questo uno sciopero ideologico, sbagliato, inutile e alla fine anche dannoso per l'economia del Paese. La CGIL probabilmente ha un senso di colpa per aver abbandonato per troppo tempo gli interessi dei lavoratori e cerca di recuperare, tardi e male, un qualche appeal nei confronti della classe operaia, delle classi, diciamo, più povere del Paese che, in teoria, dovrebbe rappresentare. Però di tutto, il Paese, ha bisogno tranne che di uno sciopero in un momento in cui invece dobbiamo essere tutti concentrati, la maggioranza e anche l'opposizione, a cercare di far ripartire l'economia di questo Paese.