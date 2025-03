Fratoianni: "Col piano 'Bomber Leyen' l'Ue si suicida"

"L'Europa si suicida e muore con il piano di riarmo proposto da "Ursula Bomber Leyen" da 800 miliardi di euro". Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs prendendo la parola nell'Aula di Montecitorio. "Presidente Meloni le è piaciuta la battuta e forse è anche d'accordo, so che non lo può dire, ma lo dica se vuole. 800 miliardi di euro per aumentare la spesa in armamenti nazionale: di questo si tratta. Siamo tutti per la difesa comune, Avs l'ha messo pure nel proprio programma, siamo anche per l'esercito comune. Ma non è questa la discussione". .