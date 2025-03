Nell’Aula del Senato continuano gli scontri tra gli esponenti politici in merito alle parole pronunciate dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni riguardo il Manifesto di Ventotene. “Quello che è accaduto ieri è grave per la democrazia e per l'Europa”, ha dichiarato nel suo discorso la senatrice Raffaella Paita, “estrapolare frasi da un manifesto scritto da eroi al confino penso che sia vergognoso”.