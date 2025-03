Difesa Europea, Tajani: Piano di riarmo deve andare avanti

È prematuro parlare di operazioni anche di peacekeeping in Ucraina, al confine tra Russia e Ucraina, adesso incoraggiamo il processo che si è avviato, che mi pare stia andando nella giusta direzione, sia una cosa nella fase delle pre trattative. Noi abbiamo detto che non siamo favorevoli a inviare italiani in missione militare in Ucraina sotto la bandiera della NATO, sotto la bandiera dell'Unione Europea, ma l'unica ipotesi, potrebbe essere quella delle Nazioni Unite, ma deve esserci una decisione del Consiglio di sicurezza. .