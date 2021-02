È un Governo ampiamente sbilanciato a sinistra, sia per i politici, il Partito Democratico conferma su base correntizia. M'è dispiaciuto peraltro che si sia un po' dimostrata l'ipocrisia di un movimento che fa della parità di genere una bandiera e poi non ha una donna in grado di fare il ministro della Repubblica, quindi una spartizione di corrente. Ma anche una serie di tecnici orientati a sinistra palesemente.