Fatevi un altro simbolo, andate avanti e fate le vostre cose. Il Movimento è morto, stramorto, però è compostabile. L'humus che c'è dentro non è morto. Voi andate a votare, se avete voglia se no andate per funghi. Cercate di prendere una bella decisione, io non mi offendo. Non vi conosco neanche più, quindi, capisco anche la vostra decisione, quindi però, cercate di pensare che il Movimento, questo Movimento avrà un altro decorso e meraviglioso.