Appendino: indecente buonuscita Tavares da milioni di euro

Noi abbiamo due certezze. La prima: non ci mancherà, non mancherà a noi e non mancherà certamente al paese. La seconda: che cadrà in piedi perché vede presidente, diciamo le cose come stanno, possiamo dire che è indecente, è indegno, che abbia come si legge, una buonuscita da 100 milioni di euro dopo che ha guadagnato milioni tra dividendi e maxi stipendi mentre migliora di lavoratori faticano ad arrivare a fine mese? E allora io le do un dato presidente, uno solo. Sa quanti anni ci metterebbe un operaio con uno stipendio medio di Stellantis a guadagnare 100 milioni di euro? Quattromila anni.