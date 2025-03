"Giorgia Meloni deve riferire in Parlamento agli italiani su ciò che sta avvenendo, perché si è sottratta alle domande sul caro bollette dopo avere fatto un decreto insufficiente. Ed è per questo che il Movimento 5 Stelle scenderà in piazza il prossimo 5 di aprile perché l'emergenza per l'Italia e l'Europa è investire per contrastare il caro vita, per la sanità, per le nostre imprese, non aumentare gli investimenti in armi e spese militari." .