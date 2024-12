Io mi sento un riformista, una persona che sta nel campo democratico, degli Stati Uniti d'America non avevo dubbi su chi votare come invece ha manifestato Conte, mi sembra che rispetto a questa domanda il fatto che ci sia qualcuno che abbia dubbi su come rispondere sia emblematico dei tempi, emblematico del populismo che purtroppo sta attraversando questo paese e la politica mondiale.