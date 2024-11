"Il dialogo, l'ascolto sono gli strumenti che hanno permesso all'Italia di progredire mentre si colgono talvolta spinta a considerare un valore invece la rottura, lo scontro. Quasi che il progresso non passi al contrario, e lo ho sottolineato, presidente attraverso la coesione, la partecipazione; l'interlocuzione non è un inciampo, un fastidio, un rito. È l'applicarsi della democrazia di un paese, della vita di una comunità non di sudditi, ma di cittadini consapevoli.".