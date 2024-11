Da questa campagna elettorale deve finire la speculazione politica e deve iniziare una nuova collaborazione istituzionale per la nostra terra, per l'Emilia-Romagna, per le famiglie che sono state colpite. Io spero, già nei prossimi giorni, di poter incontrare la Presidente del Consiglio e su questo poter segnare un cambio di passo. Serve che tutti siano disponibili a un grande cambio passo.