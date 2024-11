Mattarella: L'Italia afferma i suoi principi di pace

Lei, Presidente, segnala, sulla base della riduzione in termini reali dei consumi delle famiglie nel primo semestre del corrente anno, la preoccupazione del diffondersi di un clima di sfiducia, quasi che i fondamentali positivi dell'economia non riescano a bilanciare gli effetti del clima di conflittualità sociale, politica, istituzionale. I tempi facili sono un inganno: pensiamo oggi ai conflitti, come lei poc'anzi lamentava, Presidente, ai confini dell'Unione Europea, in Ucraina, in Medio Oriente. L'Italia vi oppone la volontà di affermare i suoi principi di pace, di democrazia, di cooperazione, di sviluppo.