Il Partito Democratico chiede di fare presto con la campagna di vaccinazione. Dobbiamo correre, accelerare. Al tempo stesso il Governo aiuti la produzione di vaccini in Italia. Dall'altra parte, però, occorre tanto rigore, dobbiamo avere ancora pazienza, evitare qualsiasi forma di aggregazione di persone. Dobbiamo evitare che nascano nuovi focolai. Lo dobbiamo fare perché non dobbiamo disperdere e compromettere i tanti sacrifici fatti dalle famiglie e dalle imprese italiane in questo anno.