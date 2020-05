Renzi a Bonafede: "Urge riflessione personale"

Se noi votassimo oggi, secondo il metodo che ella, Signor Ministro della giustizia, ha utilizzato nella sua esperienza parlamentare nei confronti dei membri dei nostri governi, lei oggi dovrebbe andare a casa. Angelino Alfano, Federica Guidi, Maria Elena Boschi, Maurizio Lupi, Luca Lotti, Claudio De Vincenti, ma noi non siamo come voi. Vede, Signor ministro, io mi auguro che questa riflessione che l'ha colpita e sulla quale non ho dubbi, anche per conoscenza personale, nel dirle che lei tutto è tranne che una persona avvicinabile dalla mafia, questa vicenda la possa far riflettere. Dal punto di vista innanzitutto personale e possa far riflettere i colleghi del Movimento 5 Stelle.