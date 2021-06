Rousseau deve consegnare dati iscritti al M5S. VIDEO

Il provvedimento è stato preso dal Garante per la privacy e stabilisce che le informazioni degli iscritti vengano trasmessi dall’Associazione perché responsabile ma non titolare dei dati degli iscritti. La piattaforma Rousseau avrà 5 giorni di tempo per farlo. Il Movimento su Facebook si è detto dispiaciuto di aver perso tempo a causa di ostacoli che volevano impedire la rifondazione del Movimento. Conte su Twitter commenta. “Non c’è un minuto da perdere, ci sono tanti cittadini a cui ridare voce”.