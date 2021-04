Riaperture, Salvini: "Su coprifuoco alle 22 governo sbaglia"

Un alleato che ci tiene all'Italia, al Governo e al suo Presidente del Consiglio, se ritiene che si commetta un errore lo deve dire. Io non sono per l'ipocrisia alla Orlando, alla Franceschini, alla Speranza. No, se riteniamo, e lo ritengono tutte le regioni, di destra e di sinistra, lo ritengono tutti i comuni, tutte le associazioni di categoria, i sindacati, i commercianti, gli imprenditori, che rinnovare il coprifuoco alle 22 addirittura fino a luglio non abbia senso scientifico e sia devastante.