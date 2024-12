Durante la presentazione del Piano Ferrovie dello Stato, il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha proposto la revisione delle norme sullo sciopero insieme ai sindacati. "Non serve andare avanti di scontro in scontro o di precettazione in precettazione. Se c’è uno sciopero al giorno, il primo a rimetterci è lo sciopero stesso," sottolinea, ribadendo la necessità di un dialogo per salvaguardare lavoratori e servizi.