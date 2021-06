Salvini: da luglio firme referendum giustizia. VIDEO

Dal 2 luglio gli italiani potranno scegliere anche direttamente di migliorare la qualità della Giustizia italiana. Ci sono 5 milioni di processi che attendono di arrivare a compimento, ci sono milioni di italiani che attendono giustizia per cause civili, per problemi penali, per cause tributarie e amministrative. Questi sei referendum promossi dal Partito Radicale e dalla Lega potranno essere firmati in tutta Italia, in tutti i comuni italiani, nei mesi di luglio e di agosto. Quindi chi sbaglia paga anche se fa il giudice. Tagliare le unghie alle correnti nel CSM, perché gli scandali giudiziari emersi negli ultimi mesi sono irrispettosi per i magistrati per bene e gli avvocati per bene che sono la maggioranza, quindi un Paese civile è un Paese che cura, che riapre e che ha una giustizia con tempi decenti. In galera ci deve andare chi merita la galera però se qualcuno sbaglia, sulla pelle e sulla libertà dei cittadini, deve pagarne le conseguenze come tutti gli altri lavoratori.