Speranza: curva contagi sta risalendo in modo significativo

La verità è che le prossime settimane non sono facili. Sono settimane in cui abbiamo una campagna di vaccinazione da accelerare, che ha prodotto già uno sforzo in avanti significativo. Negli ultimi giorni abbiamo numeri diciamo che stanno andando nella direzione giusta, ma che dovranno ancora crescere ma un'epidemia che è ancora molto forte, presente sui nostri territori. Da tutte le regioni arrivano segnalazioni di una situazione in cui la curva risale, basta vedere i numeri dei contagi dell'ultima settimana che sono cresciuti in maniera significativa rispetto alle settimane precedenti. Questo significa dover fare i conti con un'epidemia che è ancora il nostro principale avversario.