Stato di emergenza, in che cosa consiste. VIDEO

Lo stato di emergenza è una particolare situazione che comporta l'emanazione di norme e restrizioni necessarie per fronteggiare eventi eccezionali. Consente In pratica di agire con urgenza e con poteri speciali per il bene della collettività. In Italia è in vigore dal 2020 per la pandemia di Covid-19, introdotto per la prima volta dal Governo Conte. La durata prevista è di 12 mesi, con la possibilità di proroghe per un massimo di 2 anni. Nell'attuale situazione italiana, per andare oltre la scadenza del 31 dicembre e oltre il termine dei due anni che cadrà il 31 gennaio prossimo, il Governo avrà bisogno di un passaggio parlamentare per la conversione del decreto legge che dispone appunto l'allungamento dei tempi. Durante lo stato di emergenza Ministeri, Regioni e Protezione Civile possono firmare ordinanze in deroga alle disposizioni di legge. L'esecutivo può ricorrere ai Dpcm, i decreti emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che non richiedono l'approvazione dell'organo legislativo. Nel caso della pandemia ne sono diretta applicazione Il comitato tecnico- scientifico, l'obbligo della mascherina, lo smart working, il commissario speciale all'emergenza, la disciplina legata alla suddivisione in colori delle Regioni, l'obbligo del Green Pass. Nel corso degli anni lo stato d'emergenza in Italia è stato dichiarato oltre 100 volte, prevalentemente a causa di calamità naturali.