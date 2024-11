Milei: creare un'alleanza di popoli liberi

"Di fronte organismi internazionali sclerotici, noi difendiamo la sovranità della nostra nazione. Di fronte a infinite regolamentazioni che pretendono di dire a ogni cittadino come devono vivere, noi vogliamo recuperare la libertà. Di fronte al flagello della criminalità organizzata, noi crediamo che la soluzione è non essere clementi nei confronti del delitto. Di fronte l' ideologia di genere così di moda nell'ultimo decennio, noi siamo in favore del rispetto senza limitazioni del diritto alla vita, alla difesa della famiglia come elemento centrale della società.".