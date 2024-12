Tavares si è dimesso, Urso quando si dimette? Perché l'obiettivo del milione di auto nel nostro paese, quindi questa produzione, e l'idea di sostenere Stellantis in nome di questa produzione, era un obiettivo del Governo, non era un obiettivo soltanto di Stellantis e del mandato che era stato dato a Tavares, Urso fischietta come se questo problema non riguardasse l'azione del Governo, in Italia e in Europa.