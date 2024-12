Avanziamo una riflessione che riguarda una nuova strategia per vedere come la mobilità debba essere intesa, in Europa e in Italia, e come salvaguardare i posti di lavoro di coloro che purtroppo non rischiano a causa di una gestione, quella si, industriale che ha previsto oltre due miliardi di dividendi per gli azionisti mantenendo dei salari bassi e allo stesso tempo mettendo a rischio il futuro di questi lavoratori.