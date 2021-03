Tajani: immediati aiuti per famiglie se scuole chiuse

Per quanto riguarda le scuole, credo che la scelta dipenda dagli scienziati, non certo da noi. Se dovessero essere chiuse le scuole, soprattutto gli asili e le scuole elementari, la prima media, dovrebbe esserci un immediato intervento per permettere i congedi parentali alle famiglie che hanno figli piccoli che vanno a scuola. Questo va subito fatto o autorizzare e rinforzare lo smart working. Quindi, una tutela delle famiglie. Questo è fondamentale, lo abbiamo chiesto fin dai primi giorni in cui si parlava di possibile chiusura delle scuole.