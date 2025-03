Terremoto Napoli, Sisto: “Risposta è stata soddisfacente”

"Chiederei subito un primo commento, anche perché la zona dei Campi Flegrei, lo sappiamo, vice ministro Sisto, è una zona che da sempre e da anni è interessata da questi sciami sismici. Nell'ultimo periodo forse ancora più numerosi, ma soprattutto è una zona dove si è costruito quando non si poteva costruire". "Com'è noto, questo Governo si è occupato di questo tema con un decreto ad hoc, che è in corso di, come posso dire, stabilizzazione dal punto di vista delle scelte. Certo non si possono fermare gli sciami sismici, parliamoci chiaramente. Nessuno è in condizioni di bloccare la forza della natura. Però credo che la risposta, è stata una risposta soddisfacente. Mi sembra che in qualche modo anche la stessa premier si sta interessando direttamente e personalmente con Alfredo Mantovano di quello che sta accadendo. Mi sembra che i primi riscontri sono, dal punto di vista della capacità di intervenire su questi dati, piuttosto tranquillizzanti. È evidente che è un decreto che con il commissario, quando il commissario, già nominato per la verità, ma sarà nei suoi pieni poteri, potrà garantire magari maggiori vie di fuga, potrà garantire delle forme di intervento ancora più capillari. Ma qui ovviamente ci vuole un po' di tempo e mi sembra però che, ecco, due dati sono fondamentali, che il governo si è sicuramente già interessato di questo ed è intervenuto con un provvedimento, e che sono in corso tutte quelle, diciamo così, tutti quei rimedi che possano garantire, anche in questi frangenti la migliore risposta possibile dello Stato e della Protezione Civile".