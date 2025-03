"Certamente è stata , una brutta vicenda quella di ieri, forse inedita, che non ha precedenti. Ma come dice il presidente Meloni, bisogna già da ora lavorare per mantenere l'unità, dell'Europa, per guardare a Kiev con tutta l'attenzione che merita. Perché se passa il principio che quello che è accaduto è ordinarietà, qualunque altro paese, il giorno dopo può trovarsi carrarmati sulle strade principali della città e al tempo stesso riaprire un dialogo con gli Stati Uniti d'America." .