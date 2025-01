Addio a Luca Beatrice, il critico d'Arte aveva 63 anni

Avrebbe compiuto 64 anni ad aprile Luca Beatrice, uno dei maggiori critici d'arte italiani, fine saggista, attuale presidente della Quadriennale di Roma. Si è spento all'ospedale le Molinette di Torino dove era arrivato in gravi condizioni dopo essere stato colpito da un malore. Una laurea in storia del cinema e una specializzazione in storia dell'arte, Luca Beatrice era stato presidente del Circolo dei Lettori di Torino, curatore del Padiglione Italia alla Biennale di Venezia del 2009 e di diverse mostre d'arte, tra le altre quelle su Andy Warhol e Jackson Pollock. La notizia della sua scomparsa è stata data dal fratello che sui social ha scritto: "Due fratelli non sono due amici, sono rami dello stesso albero che possono divergere con gli anni ma il loro legame sarà eterno. Ciao Luca. Fai buon viaggio". Cordoglio dal ministro della Cultura Alessandro Giuli: "Il dolore provocato dalla sua morte è indicibile. Alla sua famiglia va il mio amorevole abbraccio". Commozione anche dalla Quadriennale di Roma: "I colleghi esprimono profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia, alla moglie Elisa e ai quattro figli". Manifesta profondo e commosso cordoglio anche la Biennale di Venezia che lo descrive "intellettuale appassionato, poliedrico e pragmatico, esempio di curiosità critica e di coraggioso anticonformismo".