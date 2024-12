Al Moma di New York, retrospettiva Mastroianni con Cinecittà

A cento anni dalla nascita di Marcello Mastroianni il Museum of Modern Art di New York e Cinecittà festeggiano il grande attore italiano e la sua eredità artistica in "Marcello and Chiara Mastroianni: A Family Affair", una speciale retrospettiva che celebra il divo scomparso e mette in luce i successi della figlia Chiara. Al MoMa fino al 5 gennaio 2025, il pubblico potrà vedere 17 titoli che vedono protagonista Mastroianni tra cui alcuni nuovi restauri realizzati da Cinecittà e 6 pellicole interpretate da Chiara. .