Se vi state chiedendo come ciò sia stato possibile, la risposta può essere solo una: Homer Simpson. Tutto ha inizio con l'arrivo a Springfield del mentalista britannico Derren Brown, che usa i suoi trucchi psicologici e le sue abilità di intrattenitore per aumentare lo spirito natalizio della città. Ma quando Homer viene ipnotizzato e crede erroneamente di essere Babbo Natale, si innesca una divertente reazione a catena e induce tutti a mettere in discussione ciò in cui credono e a esplorare il vero significato di "miracolo".