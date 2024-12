Durante il periodo natalizio, una famiglia norvegese si reca nella splendida isola di La Palma, nelle Canarie, per una vacanza in un hotel esclusivo. Tuttavia, la loro idilliaca fuga si trasforma in un incubo quando una scienziata norvegese rileva segni preoccupanti di un’imminente eruzione vulcanica. La situazione si complica quando emergono prove che il collasso di una parte del vulcano potrebbe generare un megatsunami, minacciando vite umane e intere città lungo l’Atlantico. Mentre la famiglia lotta per mettersi in salvo, la scienziata deve convincere i colleghi che la catastrofe è inevitabile. La Palma intreccia tensione e dramma familiare con la bellezza mozzafiato del paesaggio vulcanico.