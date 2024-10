La regia di Giuseppe Bonito (coproduzione Rai Fiction-Viola Film, soggetto e sceneggiatura di Salvatore De Mola) propone un Mike affidato, nella sua maturità, alla capacità mimetica di Claudio Gioè, capace di riproporre anche le cadenze italo-americane del vero Mike e la sua famosa pettinatura un po’ cotonata (ora è impegnato nella quarta serie di «Màkari», sempre per Rai Fiction). Il Mike giovane è invece Elia Nuzzolo, magro e scattante come l’originale (Nuzzolo interpreta Max Pezzali in «Hanno ucciso l’Uomo Ragno/ La leggendaria storia degli 883» per Sky Tv).