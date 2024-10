Basata su eventi raccontati dalla stessa Fallaci ne I sette peccati di Hollywood e Penelope alla guerra (editi da Rizzoli), Miss Fallaci si concentra su un periodo preciso della vita di Oriana Fallaci. È la storia degli inizi della sua carriera, quando lavora per il giornale L'Europeo e sfida l’universo al 100% maschile del giornalismo ostinandosi a tentare di uscire dagli argomenti moda e gossip riservato alle signore redattrici o inviate. La sua occasione arriva quando si appresta a raccontare per la prima volta la società americana degli anni Cinquanta e trasforma il viaggio da inviata negli Stati Uniti nell’occasione per mettere a punto ritratti di personalità eccezionali.