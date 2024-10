Dopo il salto nel futuro lungo diciotto mesi della scorsa stagione in cui Wes Genrette propone ai Pogue di trovare il tesoro di Barbanera, la quarta stagione ci riporta indietro ai momenti prima di quell'evento. Dopo aver trovato l'oro di El Dorado, i Pogue tornano alle Outer Banks e decidono di condurre una vita "normale": costruiscono un nuovo rifugio ribattezzato "Poguelandia 2.0" e aprono un'attività di attrezzatura da pesca piuttosto redditizia. Ma alcune difficoltà economiche spingono John B, Sarah, Kiara, JJ, Pope e Cleo ad accettare la proposta di Wes e partire per una nuova avventura in cerca di altro denaro. La situazione si fa ben presto più complicata del previsto, con nuovi pericolosi nemici alle calcagna pronti a batterli sul tempo per impossessarsi del tesoro. Ma questo è solo l'inizio e i Pogue si vedono costretti a mettere in discussione passato, presente e futuro e a domandarsi chi sono veramente, qual è il senso dello loro azioni e quanto sono disposti a rischiare.