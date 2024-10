Il trailer della seconda parte della quinta stagione di " Yellowstone " è finalmente arrivato, quasi due anni dopo la conclusione della prima parte, avvenuta a gennaio 2023. La serie sui cowboy profondamente americani torna il 10 novembre. L'amato show è diventato una sensazione popolare come lo show televisivo via cavo più visto per due estati di fila nel 2018 e nel 2019. Entro il 2023, quando la prima parte di questa stagione è stata presentata in anteprima su Paramount Network, 8,8 milioni di persone si sono sintonizzate per vedere lo show. Le trasmissioni simultanee su Country Music Television, TV Land e Pop TV hanno portato quel numero a 10,5 milioni.