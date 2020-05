Da Matipay un'app per evitare assembramenti nelle pause

Il distanziamento sociale applicato alla pausa caffè. Questo é Take five la nuova funzionalità di Matipay, startup sviluppata anni fa dalla società pugliese Sitael, con l'obiettivo di mandare in pensione le vecchie chiavette di distributori automatici e poi diventata una fintech company. A presentarcela Matteo Pertosa giovani Ceo di Matipay. Data l'emergenza abbiamo dovuto inventare qualcosa che permettesse a tutti i nostri clienti di utilizzare serenamente la macchinetta, il distributore e l'ambiente di lavoro. In compliance a quelle che sono tutti i protocolli e le normative delle direttive ministeriali. Ma vediamola all'opera la nuova funzionalità che pianifica di fatto la pausa caffè, evitando attraverso un sistema di prenotazione da remoto assembramenti davanti alle macchinette. Accedo all'area Take five attraverso una configurazione che la mia azienda ha riservato per ciascuno dei sui dipendenti ho visibilità delle aree ristoro presenti nell'azienda, accedo alle aree ristoro e so esattamente quando e quali sono gli slot disponibili per poter usufruire della mia pausa caffè. Prenota la mia pausa caffè ad un determinato orario, ho la possibilità di farmi avvisare cinque minuti prima ad esempio del fatto che dovrò recarmi al distributore, lo faccio, confermo la mia prenotazione e posso tornare diciamo a lavorare in attesa che mi arrivi la notifica dall'app per potermi recare al distributore. E accanto al caffè, bibite e snack, nelle macchinette potrebbero trovare posto anche le mascherine. In questo periodo, infatti, Matipay con la sua nuova funzionalità si propone di offrire alle aziende un comodo sistema di distribuzione. Voi ci avete messo anche le mascherine? Ci abbiamo messo anche le mascherine, perché vengono già utilizzati distributori per dare di Dpi quindi piuttosto che gli altri strumenti. Grazie a Matipay o comunque questo tipo di tecnologia è possibile dare la possibilità a tutti di prendere una sola mascherina al giorno e magari gratuitamente. In maniera molto semplice, quindi, semplificare anche le operazioni di distribuzione delle mascherine nell'ambiente di lavoro.