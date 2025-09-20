Chiudi Menu
Atletica
Mondiali atletica, i risultati di oggi: Battocletti bronzo
00:02:06 min
|
1 ora fa
atletica
Staffetta, 4x100 uomini italiana eliminata
00:03:01 min
| 3 ore fa
atletica
Staffetta, le azzurre della 4x400 accedono alla finale
00:01:59 min
| 5 ore fa
atletica
Palmisano: "Stanchezza muscolare, non volevo accontentarmi"
00:01:35 min
| 11 ore fa
atletica
Furlani in Italia: "La medaglia è un punto di partenza"
00:01:05 min
| 19 ore fa
atletica
Furlani torna in Italia, la mamma: "Gioia immensa per tutti"
00:00:25 min
| 20 ore fa
atletica
Dallavalle: "Da oggi gli altri sanno che ci sono anch'io"
00:02:16 min
| 1 giorno fa
atletica
Diaz: "Non sono riuscito a fare un salto di qualità"
00:00:22 min
| 1 giorno fa
atletica
Il riassunto della settima giornata ai Mondiali di atletica
00:01:49 min
| 1 giorno fa
atletica
Mondiali Atletica, Dallavalle argento nel salto triplo
00:01:59 min
| 1 giorno fa
atletica
Greta Donato racconta Andy Diaz: l'intervista a Sky
00:05:36 min
| 1 giorno fa
atletica
Mondiali atletica: i risultati della sesta giornata
00:01:32 min
| 2 giorni fa
atletica
Battocletti: "Ritrovata confidenza, finale sarà complessa"
00:00:37 min
| 2 giorni fa
