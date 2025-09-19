Furlani in Italia: "La medaglia è un punto di partenza"

Mattia Furlani è tornato in Italia dopo la conquista dell'oro nel salto in lungo ai Mondiali di Tokyo: "È stata una gara fino all'ultima goccia di sudore, è stato molto bello - ha detto -. Sto già pensando ai prossimi obiettivi, ma ora voglio anche godermi questa medaglia. È stata una stagione importante in cui abbiamo lavorato molto bene. È una medaglia che significa tutto, sarà un punto di partenza". Sugli Europei del 2026: "L'Europeo è una competizione delle più importanti del prossimo anno. Andremo lì con il coltello fra i denti" .