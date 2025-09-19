Furlani in Italia: "La medaglia è un punto di partenza"

00:01:05 min
|
54 minuti fa

Mattia Furlani è tornato in Italia dopo la conquista dell'oro nel salto in lungo ai Mondiali di Tokyo: "È stata una gara fino all'ultima goccia di sudore, è stato molto bello - ha detto -. Sto già pensando ai prossimi obiettivi, ma ora voglio anche godermi questa medaglia. È stata una stagione importante in cui abbiamo lavorato molto bene. È una medaglia che significa tutto, sarà un punto di partenza". Sugli Europei del 2026: "L'Europeo è una competizione delle più importanti del prossimo anno. Andremo lì con il coltello fra i denti" .

INTV MAMMA FURLANI RIENTRO AEROPORTO 19-09_2840001INTV MAMMA FURLANI RIENTRO AEROPORTO 19-09_2840001
atletica
Furlani torna in Italia, la mamma: "Gioia immensa per tutti"
00:00:25 min
| 1 ora fa
pubblicità
dallavalle argento mondiali atletica tokyo intervistadallavalle argento mondiali atletica tokyo intervista
atletica
Dallavalle: "Da oggi gli altri sanno che ci sono anch'io"
00:02:16 min
| 7 ore fa
DIAZ OKDIAZ OK
atletica
Diaz: "Non sono riuscito a fare un salto di qualità"
00:00:22 min
| 7 ore fa
CORNER ATLETICA FROLA_4718979CORNER ATLETICA FROLA_4718979
atletica
Il riassunto della settima giornata ai Mondiali di atletica
00:01:49 min
| 6 ore fa
corner frola argentocorner frola argento
atletica
Mondiali Atletica, Dallavalle argento nel salto triplo
00:01:59 min
| 8 ore fa
FEDE STUDIO DONATO_2406400FEDE STUDIO DONATO_2406400
atletica
Greta Donato racconta Andy Diaz: l'intervista a Sky
00:05:36 min
| 8 ore fa
CORNER RIASSUNTO SESTA GIORNATA MONDIALI ATLETICA_3206722CORNER RIASSUNTO SESTA GIORNATA MONDIALI ATLETICA_3206722
atletica
Mondiali atletica: i risultati della sesta giornata
00:01:32 min
| 1 giorno fa
INTV BATTOCLETTI SU QUALIFICA FINALE 5000_3726645INTV BATTOCLETTI SU QUALIFICA FINALE 5000_3726645
atletica
Battocletti: "Ritrovata confidenza, finale sarà complessa"
00:00:37 min
| 1 giorno fa
INTV POSATA MATTIA FURLANI_0342682INTV POSATA MATTIA FURLANI_0342682
atletica
Furlani: "Mamma è stata più di un coach. Ricordi indelebili"
00:01:53 min
| 1 giorno fa
mattia-furlani-oro-mondiali-atletica-intervista-mattia-furlani-oro-mondiali-atletica-intervista-
atletica
Furlani, oro nel salto in lungo: "È qualcosa di magico"
00:03:32 min
| 2 giorni fa
CORNER RIASSUNTO MONDIALE ATLETICA QUINTA GIORNATA_4745764CORNER RIASSUNTO MONDIALE ATLETICA QUINTA GIORNATA_4745764
atletica
Mondiali atletica: i risultati della quinta giornata
00:01:30 min
| 2 giorni fa
olimpiadi_5912569olimpiadi_5912569
atletica
Mondiali atletica, Mattia Furlani oro nel salto in lungo
00:01:04 min
| 2 giorni fa
INTV MAMMA FURLANI RIENTRO AEROPORTO 19-09_2840001INTV MAMMA FURLANI RIENTRO AEROPORTO 19-09_2840001
atletica
Furlani torna in Italia, la mamma: "Gioia immensa per tutti"
00:00:25 min
| 1 ora fa
dallavalle argento mondiali atletica tokyo intervistadallavalle argento mondiali atletica tokyo intervista
atletica
Dallavalle: "Da oggi gli altri sanno che ci sono anch'io"
00:02:16 min
| 7 ore fa
DIAZ OKDIAZ OK
atletica
Diaz: "Non sono riuscito a fare un salto di qualità"
00:00:22 min
| 7 ore fa
CORNER ATLETICA FROLA_4718979CORNER ATLETICA FROLA_4718979
atletica
Il riassunto della settima giornata ai Mondiali di atletica
00:01:49 min
| 6 ore fa
corner frola argentocorner frola argento
atletica
Mondiali Atletica, Dallavalle argento nel salto triplo
00:01:59 min
| 8 ore fa
FEDE STUDIO DONATO_2406400FEDE STUDIO DONATO_2406400
atletica
Greta Donato racconta Andy Diaz: l'intervista a Sky
00:05:36 min
| 8 ore fa
CORNER RIASSUNTO SESTA GIORNATA MONDIALI ATLETICA_3206722CORNER RIASSUNTO SESTA GIORNATA MONDIALI ATLETICA_3206722
atletica
Mondiali atletica: i risultati della sesta giornata
00:01:32 min
| 1 giorno fa
INTV BATTOCLETTI SU QUALIFICA FINALE 5000_3726645INTV BATTOCLETTI SU QUALIFICA FINALE 5000_3726645
atletica
Battocletti: "Ritrovata confidenza, finale sarà complessa"
00:00:37 min
| 1 giorno fa
INTV POSATA MATTIA FURLANI_0342682INTV POSATA MATTIA FURLANI_0342682
atletica
Furlani: "Mamma è stata più di un coach. Ricordi indelebili"
00:01:53 min
| 1 giorno fa
mattia-furlani-oro-mondiali-atletica-intervista-mattia-furlani-oro-mondiali-atletica-intervista-
atletica
Furlani, oro nel salto in lungo: "È qualcosa di magico"
00:03:32 min
| 2 giorni fa
CORNER RIASSUNTO MONDIALE ATLETICA QUINTA GIORNATA_4745764CORNER RIASSUNTO MONDIALE ATLETICA QUINTA GIORNATA_4745764
atletica
Mondiali atletica: i risultati della quinta giornata
00:01:30 min
| 2 giorni fa
olimpiadi_5912569olimpiadi_5912569
atletica
Mondiali atletica, Mattia Furlani oro nel salto in lungo
00:01:04 min
| 2 giorni fa
Playlist di tendenza
pubblicità