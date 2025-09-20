Battocletti dopo il bronzo: "Felice e fiera di me stessa"

00:04:00 min
|
1 ora fa

Le parole della campionessa azzurra dopo il bronzo mondiale nei 5000 metri a Tokyo.

CORNER REPLICA MONDIALI ATLETICA GIORNATA SABATO_0305646CORNER REPLICA MONDIALI ATLETICA GIORNATA SABATO_0305646
atletica
Mondiali atletica, i risultati di oggi: Battocletti bronzo
00:02:06 min
| 4 ore fa
Staffetta, 4x100 uomini italiana eliminataStaffetta, 4x100 uomini italiana eliminata
atletica
Staffetta, 4x100 uomini italiana eliminata
00:03:01 min
| 6 ore fa
staffetta donne 4x400 finalestaffetta donne 4x400 finale
atletica
Staffetta, le azzurre della 4x400 accedono alla finale
00:01:59 min
| 7 ore fa
palmisano mondiali atletica intervistapalmisano mondiali atletica intervista
atletica
Palmisano: "Stanchezza muscolare, non volevo accontentarmi"
00:01:35 min
| 13 ore fa
INTV FURLANI RIENTRO AEROPORTO 19.09_4654185INTV FURLANI RIENTRO AEROPORTO 19.09_4654185
atletica
Furlani in Italia: "La medaglia è un punto di partenza"
00:01:05 min
| 21 ore fa
INTV MAMMA FURLANI RIENTRO AEROPORTO 19-09_2840001INTV MAMMA FURLANI RIENTRO AEROPORTO 19-09_2840001
atletica
Furlani torna in Italia, la mamma: "Gioia immensa per tutti"
00:00:25 min
| 22 ore fa
dallavalle argento mondiali atletica tokyo intervistadallavalle argento mondiali atletica tokyo intervista
atletica
Dallavalle: "Da oggi gli altri sanno che ci sono anch'io"
00:02:16 min
| 1 giorno fa
DIAZ OKDIAZ OK
atletica
Diaz: "Non sono riuscito a fare un salto di qualità"
00:00:22 min
| 1 giorno fa
CORNER ATLETICA FROLA_4718979CORNER ATLETICA FROLA_4718979
atletica
Il riassunto della settima giornata ai Mondiali di atletica
00:01:49 min
| 1 giorno fa
corner frola argentocorner frola argento
atletica
Mondiali Atletica, Dallavalle argento nel salto triplo
00:01:59 min
| 1 giorno fa
FEDE STUDIO DONATO_2406400FEDE STUDIO DONATO_2406400
atletica
Greta Donato racconta Andy Diaz: l'intervista a Sky
00:05:36 min
| 1 giorno fa
CORNER RIASSUNTO SESTA GIORNATA MONDIALI ATLETICA_3206722CORNER RIASSUNTO SESTA GIORNATA MONDIALI ATLETICA_3206722
atletica
Mondiali atletica: i risultati della sesta giornata
00:01:32 min
| 2 giorni fa
