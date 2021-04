In Cina, nella città di Xiamen, ben 12mila partecipanti hanno preso parte alla più grande maratona, di massa, di questo 2021. La gara era prevista in origine a gennaio ma è stata rinviata di 3 mesi a causa delle misure di precauzioni per il Covid. Nella prova maschile la vittorie è andata al 34enne cinese Yang Ding Hong, in 2 ore 15 minuti e 25 secondi. La vincitrice tra le donne è stata Jiao Anjin in 2 ore 35 minuti e 30 secondi.